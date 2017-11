Born to Touch Your Feelings – Best of Rock Ballads sind die schönsten Liebeslieder von den Scorpions und Rca Deutschland (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

Born to Touch Your Feelings – Best of Rock Ballads von den Scorpions: Als sie für das aktuelle Album die Songs zusammenstellten, sahen die SCORPIONS wieder, wie zeitlos ihre Balladen sind. Nicht umsonst gaben sie der Compilation den Titel eines Songs von 1977: ‚Born To Touch Your Feelings‘. ‚Über die Jahrzehnte‘, sagt Matthias Jabs, ‚identifizieren uns die Fans mit unseren großen Balladen wie Send Me An Angel‘, Still Loving You‘ und Holiday‘. Und das ist sehr ehrenvoll.‘

Passend zur bevorstehenden Tour im kommenden Jahr erscheint nun ein neues Best of Album mit den besten Balladen. Zudem kommen noch drei neue. Follow your Heart fand ich zb. sehr gut, das kennt der Fan schon aus einem MTV unplugged Auftritt, das ist jetzt die erste Studio Aufnahme hier auf der CD und ich empfinde sie als sehr gelungen. Ansonsten ist alles drauf was man erwartet, natürlich auch Lieder wie Wind of Change oder Still Loving You, Tracks die zeitlos sind, die man immer wieder gerne hört. Mehr gibt es im Grunde auch nicht zu sagen, jeder kennt die Scorpions, da weiß man was man hat.

8,5 von 10 Rockbands