Boomer, der Streuner – Die komplette Serie ist eine Serie aus den 80er Jahren von KSM GmbH neu auf DVD.

Boomer, der Streuner – Die komplette Serie: Wer auf vierbeinige Gesellen wie Lassie, Beethoven, Benji & Co. steht, darf sich jetzt richtig freuen. Denn erstmals erscheinen die Abenteuer von „Boomer, der Streuner“ in Deutschland auf DVD und so gibt es endlich ein Wiedersehen mit dem zotteligen Helden der 1980er Jahre, der jede Menge Kindheitserinnerungen wecken wird. Und in dieser Box sind gleich alle 22 Folgen und die Pilotfolge enthalten. Mehr Boomer geht wirklich nicht…

Es ist jetzt schon wieder sieben Jahre her, dass Boomer im Fernsehen gezeigt wurde. Die erfolgreiche Serie der 80er Jahre war so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ich selbst habe da seit meiner Kindheit nicht mehr dran gedacht, ich wusste nur das es sie gibt, habe das aber nie so als Erfolg angesehen, zugegeben ist war damals auch noch extrem jung und habe die Serie damals noch nicht so richtig verstanden.

Diese Tage ist sie mir in die Hände gefallen, ich wollte unbedingt mal reinschauen, weil sie neu auf DVD herausgebracht wurde und ich bin begeistert. Zwar kommt in der Kürze der Folgen nicht wirklich detailliert eine Story auf, muss es aber auch nicht, ich finde das Konzept der schnellen kurzen Folgen super und war besonders von der zweiten Folge mit Tom Bosley und der sechsten mit Michael J. Fox begeistert. Die Serie hatte einige Gaststars dabei, das war damals so üblich in den 80er Jahren. Eine süße Serie, die zwar heute sicher keinen mehr vor dem Fernseher lockt, also ich meine damit Kinder, die sind ganz anderes gewohnt, aber uns Erwachsene wird es ganz sicher vor den TV locken, denn wir kennen es noch, das ist pure Nostalgie, schaut unbedingt mal rein.

7,0 von 10 intelligenten Hunden