Boomer, der Streuner – Die komplette Serie: Diese DVD-Box enthält die komplette Serie mit 22 Folgen sowie der Pilot-Episode in Deutsch und Englisch auf vier Discs. Als Extras gibt es Trailer, eine Bildergalerie sowie einen Episodenführer und ein FSK-Wendecover.

Wer auf vierbeinige Gesellen wie Lassie, Beethoven, Benji & Co. steht, darf sich jetzt richtig freuen. Denn erstmals erscheinen die Abenteuer von „Boomer, der Streuner“ in Deutschland auf DVD und so gibt es endlich ein Wiedersehen mit dem zotteligen Helden der 1980er Jahre, der jede Menge Kindheitserinnerungen wecken wird. Und in dieser Box sind gleich alle 22 Folgen und die Pilotfolge enthalten. Mehr Boomer geht wirklich nicht…

