Body Kitchen – Das Fitness-Kochbuch: 100+ Power Rezepte der erfolgreichsten Fitness-YouTuber

Body Kitchen – Das Fitness-Kochbuch: Body Kitchen – Das Fitness-Kochbuch für Männer und Frauen. Über 100 Power-Rezepte der erfolgreichsten Fitness-YouTuber Deutschlands. Du willst Dich gesund ernähren und brauchst in Deinem Alltag Kraft und Energie? Body Kitchen – Das Fitness-Kochbuch ist für all jene geeignet, die eine ausgewogene Ernährung, einen aktiven und sportlichen Alltag, und ein bewusstes Leben anstreben. Die Rezepte kommen von Deutschlands erfolgreichsten Fitness-Youtubern. Athleten, die seit vielen Jahren professionell Sport treiben und einen stressigen Arbeitstag haben. Diese Fitness-Rezepte sind absolut lecker und im Alltag erprobt! In Body Kitchen präsentieren Flying Uwe, Flavio Simonetti und Rafael McStan die Fitness-Rezepte und -Ernährung, die sie seit Jahren durch ihren Sport- und Berufsalltag bringen. Die Rezepte, verbindet das Ziel, eine ästhetische und belastbare Physis und eine standhafte Psyche zu erreichen. Es sind die besten Fitness-Rezepte, zusammengesucht frei nach dem Motto: Das Sixpack wird in der Küche gemacht .

In Body Kitchen – Das Fitness-Kochbuch findet ihr Low-Carb-, High-Carb- und High-Protein-Hauptgerichte wie: Pizza mit Blumenkohlboden, Vegane Carbonara mit Räuchertofu oder Süßkartoffel Kumpir. Außerdem gibt es Fitness-Rezepte für Zwischenmahlzeiten, Snacks, Shakes und Smoothies wie: selbstgemacht Proteinriegel, Pre- und Post-Workout Shakes und Smoothies, Cranberry-Nuss Raw-Bites, Low-Fat Bananenbrot, Fitness-Eis und viele mehr… Zu allen Fitness-Rezepten von Body Kitchen gibt es detaillierte Nährwertangaben und Variationen für aktive Köchinnen und Köche in der Diät oder dem Muskelaufbau, für Veganer oder Vegetarier und natürlich auch für Fleischesser. Body Kitchen eignet sich daher genauso gut als Leitfaden für eine Sport-Ernährung, wie als Ausgangspunkt der Kreation für Deinen eigenen Ernährungsplan. Alle Rezepte in Body Kitchen – Das Fitness-Kochbuch, lassen sich aus Zutaten kochen, die es im normalen Supermarkt gibt und ermöglicht wirklich jedem beachtliche Koch- und Backerfolge. Das Fitness-Kochbuch richtet sich an alle, die ein aktives Leben führen (wollen).

Sie finden in diesem Buch Rezepte für ein bewusstes und ausgeglicheneres Leben zwischen Schule, Studium, Beruf und Freizeit, Alltag und Sport. Dabei ist das Buch für Frauen genauso geeignet wie für Männer im Muskelaufbau oder zum Abnehmen. Was alle Leser dieses Buchs verbindet, ist ihr Interesse an einer gesunden und praktischen, leckeren und einfachen Ernährung. Neben den Rezepten erfahren Leser mehr über die Ernährungs- und Fitnessphilosophie von Kampfsportler Flying Uwe, Natural Body-Builder Flavio Simonetti und Kraftsportler Rafael McStan und erhalten so Einblicke in die alltagserprobten Routinen der Profisportler. Body Kitchen – Das Fitness-Kochbuch für Frauen und Männer beantwortet folgende Fragestellungen: – Welches sind die besten Fitness Rezepte für eine gesunde Sport-Ernähung – Wie ernähre ich mich im Muskelaufbau als Frau bzw. als Mann – Was sind passende Ernährung und Fitness-Rezepte für Kraftsportler und für Sportler – Abnehmen ohne Hunger mit Sport und trotz Essen