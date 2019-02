Body Attack! Einfach gut aussehen mit Sebastian Pannek ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 22. Januar 2019.

Body Attack! Einfach gut aussehen mit Sebastian Pannek: Sebastian Pannek ist ein gefragtes Model, der „Bachelor 2017“ und leitet eine Werbeagentur. Beruflich ständig auf Reisen, gehört seine größte Leidenschaft aber dem Sport! In seiner Body-Attack-Challenge präsentiert er ein abwechslungsreiches, unkompliziertes und dabei aber hoch effektives Trainingsprogramm. Über 8 Wochen bietet die Challenge effiziente Ganzkörper- und Sixpack-Workouts, die sich von Woche zu Woche steigern.

Das Programm besteht aus Bodyweight-Übungen, bei denen das eigene Körpergewicht als Widerstand genutzt wird, bei manchen Einheiten werden Hilfsmittel wie Getränkekisten oder Bälle benutzt. Jede Übung gibt es in zwei Varianten – eine leichtere Variante für Fitness-Starter und eine herausfordernde mit hoher Muskelbelastung für Profi, ausgelegt ist das Work-Out für Männer und Frauen. Power-Rezepte unterstützen den Weg zum optimalen Trainingseffekt.

Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Sebastian Pannek bisher nicht kannte, weil ich so Sendungen wie Bachelor nicht schaue. Ich glaube auch nicht, dass man dies Buch nun wegen ihm kaufen sollte und bin da etwas erschrocken, dass man ihn da so herausstellt, denn das hat dies Buch nicht nötig. Das Buch ansich ist klasse, es beinhaltet viele Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Um fit und schlanker zu werden ein optimales Training. Dazu dann noch jede Menge leckere und gesunde Rezepte. Solche Bücher finde ich klasse und jeder der was für seinen Körper tun möchte sollte solche Übungen machen, daher meine Empfehlung zu diese Buch.

8,0 von 10 leckeren Rezepten