Blutroter Stahl ist ein Buch aus dem Mantikore-Verlag vom 9. Juli 2018.

Blutroter Stahl: Wir sind der Schrecken im Auge unserer Feinde. Wir sind das Wispern ihrer verlorenen Seelen. Wir sind Blut und Stahl. Möget ihr unsere Namen auch vergessen, unsere Taten leben ewig! Diese spannende Kurzgeschichtensammlung bietet einen einmaligen Einblick in die vielfältige deutschsprachige Fantasy-Szene. Neue Talente und bekannten Größen der schreibenden Zunft präsentieren fantastische Geschichten aus dem sog. „Sword & Sorcery“ Genre. In 18 Kurzgeschichten treffen martialische Elemente auf klassische und düstere Fantasy.

Ich mag Fantasy Bücher, die meisten sind mir allerdings zu umständlich, weil das so extrem komplexe Welten sind, dass ich Schwierigkeiten habe mich in diese zu versetzen. In diesem Buch ist das anders, da geht alles etwas schneller, weil die Geschichten kürzer sind. Da werden die Welten und die Charaktere kürzer beschrieben, einfacher, da geht es sozusagen direkt los. Das kam mir entgegen, ich hatte richtig Spaß mit den vielen Kurzgeschichten und würde ein solches Buch immer wieder lesen. Für Fantasy-Fans ein absolutes MUSS.

8,0 von 10 Fantasy-Welten