Blutrache: Missouri 1874: Ex-Revolverlegende Nathan Cross versucht mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen Will und Tommy in dem kleinen Städtchen Defiance Frieden zu finden. Doch Clay Randal, sein alter Feind und Widersacher, regiert in der Stadt mit eiserner Hand. Als Nathan und eine handvoll wildentschlossene Cowboys versuchen Clay zu stellen, geraten sie jedoch in einen Hinterhalt und Nathan stirbt im Kugelhagel vor den Augen seiner Söhne. 10 Jahre später ist die Zeit der Vergeltung gekommen. Tommy und Will hinterlassen eine blutige Spur auf ihrem Rachefeldzug: Showdown in Defiance…



Größeres Bild Blutrache (DVD) Neu ab: EUR 2,97 Auf Lager gebraucht ab: EUR 0,88 Auf Lager

Ich kann es kaum fassen, der Film ist von 2002 und ist auf dieser DVD in einer grotten schlechten Qualität enthalten. Die Synchronisation ist blechern, die Charaktere flach, die Story beschissen und die Darsteller unterirdisch schlecht. Das ist nichtmal trashig und in keinster Weise unterhaltsam. Der Story konnte man gerade so folgen, wenn man wach bleibt, besser ist man schläft ein, dann kann man diesen Film ertragen. Ich glaube ich habe kaum etwas wirklich schlechteres gesehen als diesen Mist, der leider ein Spontankauf auf dem Flohmarkt war. Einen Euro hat er mich gekostet, was noch zu viel ist.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★