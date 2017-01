Blood Island: Die Schneiderin war einst eine unschuldige Frau, die von Ordnungshütern zu Tode gefoltert wurde und seit dem verflucht ist. Blutrünstig und rachsüchtig jagt das abscheulich verstümmelte Gespenst eine kleine Gruppe von Freunden, die auf der Insel, wo sie selbst einst starb, gefangen sind. Die Freunde, angeführt von Allie, suchen nach deren vermissten Vater. Als Allie zu verstehen beginnt, dass ihr Vater einer der Ordnungshüter war, beginnt unter ihren Freunden eine grauenhafte und schreckliche Serie von Todesfällen, für die die Schneiderin verantwortlich ist. Als die letzten beiden überlebenden Ordnungshüter auch auf der Insel erscheinen, muss Allie sich entscheiden – die Flucht von der unwegsamen Insel oder Rache üben für den Tod ihrer Freunde.

Ich kannte den Film noch nicht, auch nicht unter dem Namen THE SEAMSTRESS – Die Rache der Schneiderin unter dem er 2012 schon einmal auf DVD erschienen ist. Diese Tatsache lasse ich mal unkommentiert, ihr wisst was ich darüber denke. Auf jeden Fall habe ich mir den Film nur wegen Lance Henriksen angesehen, von dem ich sehr großer Fan bin. Er hat den Film, um es auf den Punkt zu bringen, nicht rausreißen können, hat dem Film aber was gegeben, dass ich ihn mir zumindest bis zum Ende angesehen habe, was dann auch wieder gut war, denn das war wieder ganz okay. So hat man hier kein riesen Highlight im Horror Genre, aber einen so halbwegs soliden Film, zumindest mit der ein oder anderen guten Szene, danke eben Lance Henriksen.

