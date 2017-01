Blair Witch: Furchterregende Fortsetzung des Found-Footage-Klassikers THE BLAIR WITCH PROJECT. Das Horror-Phänomen THE BLAIR WITCH PROJECT schockierte 1999 die Welt und gilt als Geburtsstunde des Found-Footage-Horror. Die bis zuletzt geheim gehaltene Fortsetzung BLAIR WITCH, hebt das Genre mit neuesten Kameratechnologien noch einmal auf eine ganz neue Ebene.

THE BLAIR WITCH PROJECT damals war absolut klasse. Ich weiß noch genau wie begeistert ich von dieser Art Horrorfilm war. Seit dem gibt es unzählige Filme, die genau diesen Effekt einsetzen, die genau nach diesem Motto funktionieren. Das ist dann dasselbe wie diese Teenie-Horrorfilme, die im Grunde auch immer nach dem selben Muster gehen. Man kann sie schauen, aber sie sind eben nichts besonderes mehr, so ist es auch mit diesem dritten Teil, mit Blair Witch. Der Film ist ansich okay, aber eben bei weitem nicht mehr so besonders wie der erste Teil. Zudem nimmt er zwar Bezug auf seinen Vorgänger, aber irgendwie auch nicht so, dass es sich wie Blair Witch anfühlt. Versteht mich nicht falsch. Ich fand den Film okay, spannend und durchaus habe ich mich hier und da erschrocken, aber eben auf dem Niveau wie viele dieser Filme zur Zeit. Schaut am besten selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild.

