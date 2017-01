vor über 30 Jahren schrieb Ridley Scott mit BLADE RUNNER Filmgeschichte. Der heutige Kultfilm und Klassiker war seiner Zeit damals weit voraus und setzte neue Maßstäbe. Ridley Scott gelang 1982 eine geniale Mischung aus Science-Fiction und Film Noir, die zahlreichen späteren Sci-Fi-Regisseuren als Inspiration dienen sollte.

BLADE RUNNER 2049 ist eine Fortsetzung des ersten Films und spielt drei Jahrzehnte später. An der Seite von Harrison Ford, der erneut seine legendäre Rolle als Rick Deckard übernimmt, sind u.a. Ryan Gosling und Robin Wright zu sehen. Regie führte Denis Villeneuve, der mit seinem aktuellen Science Fiction Thriller „Arrival“ sowohl Kritiker als auch Zuschauer überzeugen kann.

30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films fördert ein neuer Blade Runner, der LAPD Polizeibeamte K (RYAN GOSLING), ein lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zu Tage, welches das Potential hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen in Chaos zu stürzen. Die Entdeckungen von K führen ihn auf die Suche nach Rick Deckard (HARRISON FORD), einem seit 30 Jahren verschwundenen, ehemaligen LAPD Blade Runner.

Denis Villeneuve (Arrival, Sicario) führte Regie bei diesem mit großer Spannung erwarteten Sci-Fi-Thriller. Neben Harrison Ford (Indiana Jones, Star Wars: Das Erwachen der Macht), der erneut in seine legendäre Rolle des Rick Deckard schlüpft, zählen Ryan Gosling (La La Land, Drive), Ana de Armas (War Dogs), Sylvia Hoeks, Robin Wright (House of Cards, Die Lincoln Verschwörung), Mackenzie Davis (Always Shine), Carla Juri (Feuchtgebiete, Finsterworld), Lennie James (The Walking Dead), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) und Jared Leto (Suicide Squad, Dallas Buyers Club) zu dem hochkarätig besetzten Cast. Als Produzenten fungieren Andrew A. Kosove, Broderick Johnson, Bud Yorkin und Cynthia Yorkin. Als Executive Producer zeichnen Ridley Scott, Tim Gamble, Frank Giustra, Yale Badick, Val Hill sowie Bill Carraro verantwortlich.