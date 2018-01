Blade of the Immortal ist ein Film mit u.a. Hana Sugisaki, Sota Fukushi und Takuya Kimura von Alive – Vertrieb und Marketing/DVD aus dem Jahr 2017.

Blu-ray, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 141 Minuten

Hana Sugisaki, Sota Fukushi, Takuya Kimura, Erika Toda, Hayato Ichihara

Deutsch

Blade of the Immortal: Manji ist Samurai und er kann nicht sterben. Sein Körper regeneriert sich immer wieder, selbst abgetrennte Gliedmaßen wachsen wieder an. Dabei würde Manji gerne seiner ermordeten kleinen Schwester Machi in den Tod folgen. Er ist voller Reue, weil er sie nicht beschützen konnte. 50 Jahre später bittet ihn das Mädchen Rin um Hilfe. Der Schwertkämpfer Anotsu hat ihre Eltern getötet und Rin brennt vor Rachedurst. Doch Anotsu hat eine mächtige Gefolgschaft und ist ein fast unbesiegbar guter Krieger. Rin lässt die Erinnerung an Machi wieder lebendig werden und so willigt Manji ein, ihr Leibwächter zu sein. Das ungleiche Duo zieht in einen sehr blutigen Kampf…

Der 100. Film des Regisseur Takashi Miike, der dem ein oder anderen unter euch bekannt sein könnte. Takashi Miike ist dafür bekannt richtig gute Action- und Kampfszenen zu machen, die nicht nur Spaß machen und aufwendig sind ohne Ende, sondern auch noch authentisch wirken. Das hat er auch in Blade of the Immortal noch einmal geschafft. Dazu kommt dann noch, dass die Geschichte spannend und nachvollziehbar ist, die Charaktere haben auch einen gewissen Tiefgang und man bekommt einen richtig guten Samurai Film, den ich euch mehr als empfehlen kann.

8,0 von 10 Samurai

