Blackroll – Shape your body: Knackig & sexy mit der Blackroll ist ein Trainingsbuch von TRIAS aus dem Jahr 2017.

Blackroll – Shape your body: Knackig & sexy mit der Blackroll: Problemzonen einfach wegrollen! Flacher Bauch, cellulitefreie Beine, knackiger Po und straffe Arme – das alles schaffen Sie mit einem einzigen Trainingsgerät: mit der Blackroll. Stabilisieren, ausgleichen und koordinieren: Das Training auf der Rolle fordert Ihre gesamte Muskulatur. In wenigen Wochen formen Sie so Ihren ganzen Körper. Über 50 Übungen: Gestalten Sie Ihr ganz persönliches Trainingsprogramm je nach Problemzone.

Vom Warm up über das Körperzonen-Training hin zum Cool down. Ob zuhause, im Fitnessstudio oder unterwegs. Die Blackroll ist der ideale Begleiter auf dem Weg zu einem tollen, gestrafften Körper.

Das Buch ist toll beschrieben, ich fand die einzelnen Übungen gut, vor allem aber gut bebildert und beschrieben. Normalerweise mache ich nicht so gerne Programme aus Büchern, auf Videos sieht man eben mehr, aber das fällt hier wirklich kaum auf, so gut beschrieben ist alles. Es hätte nur noch umfangreicher sein können nach meinem Geschmack, aber so wird man schon ein paar Wochen zu tun haben, da bin ich mir sicher.

7,5 von 10 Trainingspartnern