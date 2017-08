Black Flagged Alpha ist ein Thriller aus dem Luzifer-Verlag von 2017. Der Autor von diesem spannenden Thriller ist Steven Konkoly.

Black Flagged Alpha: In diesem spannenden Roman geht es um Daniel Petrovich. Daniel Petrovich ist Agent des BLACK FLAG-Programms, und vielleicht der gefährlichste Mann, den das Geheimprojekt des Verteidigungsministeriums hervorgebracht hat. Sein Job bringt es mit sich, dass er Geheimnisse kennt, die in den Tiefen des Pentagon verborgen liegen, und von denen kaum jemand etwas weiß.

Dann wird er erpresst, er soll noch eine letzte Mission erledigen, einen letzten Auftrag. Doch was ein Routine-Auftrag sein soll, lässt sein mühsam aufgebautes „normales“ Leben in wenigen Augenblicken wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Nun wird er gnadenlos gejagt. Einzig seine Fähigkeiten können ihn jetzt noch retten. Die dunkle Seite seines Lebens. Eine Seite, in der es keine Grenzen gibt – und keine Loyalitäten. Der Wettlauf gegen die Uhr beginnt …

Ich fand das richtig spannend gemacht, ich würde sogar sagen, dass dieser Thriller einer der spannendsten ist, die ich bisher so gelesen habe, im Grunde war es die gesamte Zeit Volldampf. Wie realitätsnah dies ist, ist fraglich. Das ist auch so der einzige Kritikpunkt, vom Stil her ist es sehr gelungen, ich kann euch sehr empfehlen hier einmal ein Auge reinzuwerfen.

7,5 von 10 Geheimagenten