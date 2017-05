Black Box: Nach einem Autounfall fällt Arthur Seligman ins Koma und findet sich in einer Schattenzone seines Geistes wieder. Während seiner mehrstündigen Aufwachphase stammelt er zusammenhanglose Sätze, die direkt aus seinem Unterbewusstsein kommen. Als er erwacht, steht er vor einem Rätsel: Was hatte er überhaupt mitten in der Nacht auf einer Straße in der Nähe von Cherbourg zu suchen? Die Krankenschwester Isabelle hat alles, was er im Koma gesagt hat, notiert und mit Hilfe der Aufzeichnungen sucht Arthur nun den Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Für ihn ist nun die Zeit gekommen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ihn bisher daran gehindert hat, sein Leben zu leben und die Geheimnisse der Wunden seiner Kindheit aufzudecken. Diese unglaubliche Suche wird seine Sicht auf die Welt verändern und ihn schließlich zu sich selbst führen…Arthur wird das Geheimnis seines eigenen Lebens ergründen!!

Ich weiß gar nicht mehr wo genau ich den Film herhabe, ich glaube mal vor Jahren irgendwo auf einem Flohmarkt gefunden und gedacht „Klingt interessant“. Nun hatte ich endlich mal Zeit diesen Film zu schauen und stelle fest: Ich hatte recht. Er war gerade zu Anfang, wo man ja selbst noch nichts wusste mega spannend. Man wollte von Minute zu Minute immer mehr wissen was da los ist, ich war selten so gespannt auf ein Ende wie bei diesem Film, allerdings war dies dann auch nicht mehr so pralle. Irgendwann merkt man in welche Richtung es geht und dann fängt es auch leider an an Spannung zu verlieren, was schade war, denn über weite Strecken war der Film wirklich ziemlich gut. Anschauen kann man sich ihn trotzdem, sollte man sogar, wenn man auf gute Thriller steht. Viel Spaß dabei.

