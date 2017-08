„Bizarre Life – The Art of Elmer Batters and Eric Stanton“ – Ausstellung mit Dian Hanson im Berliner TASCHEN Store

Dian Hanson, die intellektuellste Pornografin Amerikas, kommt erstmalig nach Berlin, kuratiert und eröffnet am Donnerstag, den 14. September, von 18 bis 20 Uhr exklusiv im TASCHEN Store auf der Schlüterstraße 39 (10629 Berlin) die Ausstellung Bizarre Life – The Art of Elmer Batters and Eric Stanton. Du und auch Deine Leser sind uns sehr willkommen!

„Bizarre Life – The Art of Elmer Batters and Eric Stanton“

Ich darf euch wieder einmal eine tolle News aus dem TASCHEN Verlag vorstellen, zudem gibt es am Ende von diesem Beitrag ein Gewinnspiel, exclusiv für euch vom TASCHEN Verlag, der diese tolle Ausstellung von Dian Hanson organisiert hat, spannender und erotischer gehts wohl kaum.

Bizarre Life zeigt Auszüge der gleichnamigen von Dian Hanson und Benedikt Taschen kuratierten Ausstellung, die im Frühjahr 2015 in der TASCHEN Gallery in Los Angeles zu sehen war. Die 73 Originalwerke, die für den Store Berlin ausgewählt wurden, zeigen Batters und Stanton, zwei wahrlich singuläre Künstler, erstmalig in Europa Seite an Seite. Die Arbeiten der beiden legendären Fetischkünstler thematisieren alternative Formen des Begehrens, Fragen sexueller Dominanz und der sexuellen Identität. Die Ausstellung wird auf der Website von TASCHEN sowie auf Facebook, Instagram und Twitter zu sehen sein.

