Bis tief ins Tal von Steirerbluat: Liebe, Optimismus und Hoffnung. Genau das sind die Dinge, die Steirerbluat ihren Fans mit ihrer Musik vermitteln wollen. Und wer Steirerbluat kennt, weiß die Musiker genau deswegen zu schätzen: authentische, bodenständige und dabei immer leidenschaftliche Songs. 1997 war es, als sich die österreichische Band Steirerbluat gründete. In der 20-jährigen Bandgeschichte feierten die Jungs Mega-Erfolge und rockten die Bühnen europaweit. Mit dem neuen Album „Bis tief ins Tal“ (VÖ 27.01.) setzen sie nun einen weiteren Glanzpunkt in ihrer 20-jährigen Karriere, der die Menschen aufs Neue tief im Herzen berührt.

Ich habe diese Tage zum ersten Mal überhaupt was von Steirerbluat gehört. Das es sie schon beinahe 20 Jahre gibt hätte ich nicht gedacht. Ich habe vorhin auch mal geschaut und war überrascht, sie haben schon richtig viele Alben herausgebracht und irgendwie erreicht mich dieses aktuelle jetzt zum ersten Mal. Wie gesagt, ich kannte die Band überhaupt nicht und war dann überrascht wie gut die Musik ist. Okay, was bedeutet gut? Ich mag diesen österreichischen Schlager irgendwie. Die Sprache, die Betonungen, kann man mal hören sage ich dann immer.

Ich weiß nicht ob ich die Musik im normalen Hochdeutsch auch mögen würde. Was ich damit sagen will: Ich finde die Band gut, die Texte sind gut und die Musik ist eben so wie Schlager eigentlich sein müsste. Ich würde nun zwar nicht behaupten, dass ich das Stunden am Stück hören könnte, aber ab und an mal ein Track, wie zb. Bis tief ins Tal, kann man immer hören. Ich vermute mal, dass viele von euch die Band auch nicht kennen, ich kann euch wirklich empfehlen mal reinzuhören.