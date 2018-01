Bildermaus – Ein Tag in der Autowerkstatt ist ein Kinderbuch aus dem Loewe Verlag vom 15. Januar 2018.

Bildermaus – Ein Tag in der Autowerkstatt: Jan wartet mit dem alten Traktor seines Vaters auf einen Termin in der Autowerkstatt. Dabei beobachtet er ganz genau, was der Mechaniker macht: Da werden Reifen gewechselt, Dellen ausgebessert, Kabel erneuert und vieles mehr. Ob am Ende auch der Traktor noch repariert werden kann?

Ein kleines süßes Buch, bei dem ihr euren Kindern eine Geschichte aus der Werkstatt vorlest und eure Kinder dann mitlesen können. Das funktioniert ganz einfach, denn manche Wörter sind ersetzt durch Bilder. Ihr lest dann den Satz und eure Kinder ergänzen das mit dem was sie auf dem Bild erkennen, das ist dann ein allererstes lesen und macht sicher ganz viel Spaß. Mit Bildern lesen lernen, finde ich eine klasse Idee, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das bisher noch nicht so kannte, ihr vielleicht auch nicht? Schaut doch einfach mal rein.

7,0 von 10 KFZ Mechanikern