BIG SHOTS!: Die Geheimnisse der weltbesten Fotografen: »BIG SHOTS!« führt Sie durch die Grundlagen von Komposition, Belichtung, Licht, Objektiven und Bildgestaltung, ohne mit Technikgefasel zu langweilen. Als Schule des Sehens richtet sich dieses Buch an Einsteiger und Profis. Randvoll mit praktischen Tipps und Techniken, die sich sofort in Ihren Fotos zeigen. Mit einer Auswahl der besten Aufnahmen von 50 renommierten Fotografen von Weltrang, die dazu inspirieren, selbst zur Kamera zu greifen.

Ich würde ja sagen, dass ich Hobbyfotograf bin. Ich werde in meiner Arbeit oft eingeladen, für Veranstaltungen beispielsweise und dort mache ich dann auch gerne Fotos. Diese sind aber bei weitem nicht perfekt und ich bin immer gewillt diese zu verbessern. Die Fachbücher zur Fotografie sind da meistens auch nicht schlecht, kommen aber kaum zum wesentlichen, zu dem was einen interessiert. Dies Buch macht das besser, dieses Buch geht ohne Geschwafel und viel Umwege zu genau den Themen die interessant sind und schafft es sie detailliert in aller Kürze vorzustellen. Ich hatte das Gefühl dies Buch wurde auch wirklich von einem Fotografen geschrieben, von jemanden der Ahnung hat, nicht von einem Theoretiker. Das empfand ich als angenehm und konnte dadurch denke ich schon jetzt meine Bilder für die Zukunft verbessern.