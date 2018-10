Big City Beats 29-World Club Dome 2018 Winter ed. ist ein Sampler voll mit geiler Musik von Big City Beats (Edel) vom 19. Oktober 2018.

Big City Beats 29-World Club Dome 2018 Winter ed. : Wenn vom 16. bis 18. November 2018 die Merkur Spiel Arena in Düsseldorf zum »größten Winter Club der Welt« wird, der nur an drei Tagen seine Türen öffnet, geben sich Superstars wie Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Don Diablo, Gestört aber GeiL, NERVO, Robin Schulz, SIGMA, Le Shuuk, Lucas & Steve, Moguai oder Plastik Funk die Klinke in die Hand. Passend zu diesem Ereignis veröffentlichen BigCityBeats in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Labelpartner Kontor Records am 19. Oktober 2018 die neue »Big City Beats 29 – WORLD CLUB DOME Winter Edition«.

Mein absoluter Favorit in diesem Sommer ist Gigi Dagostino mit In My Mind, was auch auf diesem Sampler dabei ist, daher könnt ihr euch denken wo dieser Sampler liegt. Genau, in meinem Auto. Der Sommer geht so langsam vorbei, man merkt es an den Temperaturen, allerdings ist jetzt auch noch die Zeit wo immer mal wieder ein paar schöne Tage dabei sind und man Musik noch draußen im Freien oder beim Fahren genießen kann, ich mache das ja so gerne mit offenen Verdeck. Ich kann euch empfehlen in diesen Sampler reinzuhören und die letzten schönen warmen Tage in diesem Jahr zu genießen.

9,0 von 10 geilen Tracks