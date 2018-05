Beyond Reality – Das Casino der Magier ist ein Fantasy Film mit u.a. Antonio Banderas, Milos Bikovic und Yuriy Chusrin von EuroVideo aus dem Jahr 2017.

Blu-ray, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 115 Minuten

Milos Bikovic, Antonio Banderas, Yuriy Chusrin, Aristarkh Venes, Lyubov Aksenova

Englisch, Deutsch

Beyond Reality – Das Casino der Magier: Michael (Milos Bikovic) ist ein Gauner, der die Systeme der Spielcasions ausnutzt, um zu gewinnen. Sein neuester Clou soll in einem Luxuscasino im Herzen Europas stattfinden. Akribisch bereitet er sich auf den Betrug vor. Allerdings hat er nicht mit Gordon (Antonio Banderas) gerechnet. Mit – echter – magischer Tricks holt der sich Michaels Beute. Das ist für den bestohlenen Betrüger gleich doppelt dumm, denn der Betreiber des Casions hat ihn erwischt und will sein Geld zurück. Mithilfe einiger, übersinnlich und übernatürlich begabter Außenseiter will Michael „sein“ Geld von Gordon zurück stehlen. Denn er hat nur eine Woche Zeit, es dem Casino-Chef zurückzugeben. Andernfalls hat der mit großen – sehr großen – Schmerzen gedroht.

Im Grunde kann man sagen, dass ist Oceans Eleven mit Hokuspokus und Effekten. Es ist eigentlich auch so, denn man hat sich wohl sehr von Oceans Eleven inspirieren lassen. Die Story, bzw. die Umsetzung mit den ganzen Magiern, von denen jeder eine andere Fähigkeit hat ist ganz schön weit hergeholt, sieht aber in den Effekten überraschend gut aus. Es ist also kein Trashfilm der total blödsinnig ist. Auf seine sehr weit hergeholte Art und Weise ist der Film gar nicht so schlecht, auf jeden Fall mal etwas völlig anderes als man sonst so schaut und daher sollte man auf jeden Fall einen Blick riskieren. Mir hat der Film gefallen, mehr oder weniger. Natürlich ist das kein Hollywood Blockbuster, aber auch nicht so schlecht wie ihn manche reden, macht euch mal ein Bild davon und schaut einfach selbst mal rein.

7,0 von 10 magischen Fähigkeiten