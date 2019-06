Bewerbung to go: Erfolgreich bewerben mit der Micro-Learning-Methode ist ein Buch aus dem Metropolitan Verlag vom 11. Juni 2019.

Bewerbung to go: Erfolgreich bewerben mit der Micro-Learning-Methode: In 15 Minuten zum passenden Anschreiben: Vergiss komplizierte Formulierungen und zerbrich dir nicht den Kopf – bewirb dich einfach! In einer Zeit, in der fast alles „to go“ und per „One-Click“ funktioniert, kann auch bewerben einfach sein – so einfach wie Einkaufen. Verbinde bewährte Bestandteile der klassischen Bewerbung mit den Möglichkeiten der modernen Medien. Bewirb dich von zu Hause aus, von unterwegs, mit dem Tablet oder Smartphone. Job-Shopping relaxed!

Für jeden, der sich einfach und schnell bewerben will. In diesem Buch erhältst du eine unkomplizierte Gebrauchsanleitung für deine Bewerbung. Vorwissen? Keines! Du bist unerfahren in Bewerbungsdingen? Macht nichts! Du weißt nicht, wie du die Social-Media-Welt für deine Bewerbung nutzen kannst? Kein Problem! Dieser Ratgeber ist nach der Micro-Learning-Methode aufgebaut. Leicht verständlich bekommst du genau das Wissen, was du brauchst, um dich erfolgreich zu bewerben. Minimaler Aufwand, große Wirkung!

Ich fand dieses Buch in der Tat leicht verständlich und es hat genau das was jeder von uns sucht. Eine genaue Auflistung von Dingen die wichtig sind. Dazu kommt noch ein gewisses Maß an Kreativität. Am besten fand ich aber die vielen kreativen Beispiele für alle die von uns, die selbst beim Gestalten nicht so kreativ sind. Da kann man sich sehr viele Denkanstöße holen und seine Bewerbung perfektionieren, denn eines muss man sich dabei bewusst machen: Man hat einen Vorteil seinen Mitbewerbern gegenüber. Daher meine ganz klare Kaufempfehlung.

10 von 10 erfolgreichen Bewerbungen