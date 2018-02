Bewerben 4.0: Dein Traumjob in der digitalen Arbeitswelt ist ein Buch aus dem Verlag metropolitan vom 15. Januar 2018.

Bewerben 4.0: Dein Traumjob in der digitalen Arbeitswelt: Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt und stellt sowohl Unternehmen als auch Bewerber vor neue Herausforderungen. Mit wenig Klicks können Stellenanzeigen über viele Kanäle veröffentlicht werden und ebenso schnell werden Bewerbungen verschickt. Dennoch haben Jobsuchende und Arbeitgeber oft Schwierigkeiten zusammenzufinden.

Karriere-Coach Vincent G. A. Zeylmans van Emmichoven zeigt, wie Bewerben 4.0 funktioniert und wie du dich im digitalen Dickicht sichtbar machst. Er leitet bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie Jobprofilen an und weist den Weg in ein erfülltes und gesundes Arbeitsleben. Denn in einer Zukunft, in der wir länger arbeiten und lebenslang lernen müssen, werden Netzwerke und Resilienz zu Erfolgsfaktoren.

Ich fand das Buch sehr interessant, ich bewerbe mich zwar nicht wirklich und habe mit der Arbeitswelt in dem Sinne, wenn es um Bewerbungen geht nicht viel zu tun, aber man weiß ja nie wann es wieder so kommt, dass man das Wissen braucht. Daher habe ich das Buch mit großer Spannung gelesen und denke schon die ein oder anderen Tipps sind wertvoll, vor allem ist man so seinen Kontrahenten sicherlich den einen oder anderen Schritt voraus. Ich fand das Buch am spannendsten wenn es wirklich um Gestaltungen von Bewerbungen, wie etwa Deckblättern ging, da war vieles bei was ich so in der Form nie beachtet hätte. Dieses Buch zeigt, worauf es beim Bewerben im Zeitalter der Transformation ankommt, und ermutigt dich, deiner Leidenschaft zu folgen.

7,5 von 10 Bewerbungen