Bewegung!: Motivation – Training – Ernährung ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Sportverlag vom 20. Mai 2019.

Letzte Aktualisierung am 21.05.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Bewegung!: Motivation – Training – Ernährung: Das MTE-Programm basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es verspricht auch keinen Traumkörper ohne Fleiß und Anstrengung innerhalb weniger Wochen. Von vorgefertigten und variablen Trainingsplänen für jedes Fitnesslevel über Kräftigungsübungen bis hin zu kombinierten Kraft- und Ausdauertrainingseinheiten ist alles dabei. Das einzigartige Fitnessprogramm zeigt wie kein anderes Konzept eine perfekte Wegbeschreibung zu den individuellen sportlichen Zielen. Ein Punktesystem gibt einen stetigen Überblick, auf welchem Punkt des Weges sich der Sportler befindet. Abgerundet wird das Programm durch ein Ernährungskonzept. Der neue Weg zur Traumfigur!

Wer gerne seine Traumfigur haben möchte, wer fitter und ausdauernder werden möchte sollte zu diesem Buch greifen, denn dieses Buch verspricht zum einen nicht schnelle Erfolge in kurzer Zeit und zum anderen ist es nicht einfach. Es ist einfach so wie es ist, wer abnehmen möchte, wer seinen Traumkörper haben möchte und gesünder leben will, der muss hart dafür arbeiten und das vermittelt das Buch auch zu jeder Sekunde. Dazu ist es einfach klasse aufgebaut, die Übungen sind perfekt erklärt bis ins Detail, die Trainingspläne sehr fordernd und die Ernährung stimmig. Dieses Buch ist eure Komplettlösung zu euren Zielen, daher meine klare Kaufempfehlung.

10 von 10 individuellen Trainingsplänen