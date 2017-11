#betweenluciferandgod ist das Neueste Album von Nana und 7 Zaysan Records (Goodtogo) aus dem Jahr 2017.

#betweenluciferandgod von Nana: NANA, the DARKMAN meldet sich zurück! Im Gepäck ein überzeugendes und starkes Album „#BetweenLuciferAndGod“ mit 13 neuen Tracks plus 4 Remixen seiner größten Hits.

Für dieses Album arbeitete NANA mit verschiedenen Künstlern zusammen (s. Featuring Artists). Die meisten Tracks sind in Zusammenarbeit mit Gorex (u.a. Kay One, Kollegah, Manuellsen, DMX etc.) entstanden . NANA ist mit über 7 Mio. verkauften Tonträgern einer der weltweit erfolgreichsten Künstler aus Deutschland. 1996 veröffentlichte der gebürtige Ghanaer Nana Abrokwa aka NANA seine erste Single „Darkman“ und schaffte es auf Anhieb die Top 10 der Deutschen Singles Charts.

Erinnert ihr euch noch an NANA? Mitte der 90er Jahre war der Sänger in Deutschland sehr erfolgreich. Auch ich fand seine Musik damals gut. Ich war so 17 oder 18 Jahre alt und kann mich an die Zeit noch sehr gut erinnern. Die Hits von damals sind auch fast alle auf dieser Schreibe enthalten. Father, Lonely, Let it Rain oder auch Father. Dazu kommen noch ein paar neue Tracks, allerdings fehlt das Darkman Lied. Das war eigentlich der Track den ich damals am coolsten fand, ich frage mich warum man diesen nicht auch drauf gepackt hat, ich bin da schon etwas enttäuscht. Die neuen Tracks kommen ehrlich gesagt nicht an die alten ran, sind aber okay, man muss den Stil eben mögen. Insgesamt war das Album im großen und ganzen das was ich erwartet hatte, ohne ein wirkliches Highlight zu sein. Am besten ihr hört einfach selbst mal rein und macht euch ein Bild.

7,0 von 10 schwarzen Männern