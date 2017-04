Best Of The 50’s – Vintage Collection: 2CDs randvoll mit Tracks aus den 50er Jahren.

Ich glaube ich war so um die 22, was ja mittlerweile auch schon wieder über 10 Jahre her ist als ich mich stark für Musik der 50er Jahre interessiert habe. Eigentlich damals im Speziellen 50er und 60er Jahre, daher würde ich behaupten, dass ich mich in der Zeit recht gut auskenne. Was ich aber noch nie gehabt habe ist ein Sampler mit Musik der 50er Jahre, dieser ist einer der ersten der mir in die Finger kommt und ich bin sehr begeistert, denn die zwei CDs, die enthalten sind, sind randvoll mit Hits aus dieser Zeit. Das geilste Lied aus dieser Zeit ist Teenager in Love, ich liebe diesen Track einfach. Ansonsten war soweit alles dabei was Rang und Namen hat und was sich gut anhört. Ich bin sehr begeistert und kann nur empfehlen einfach mal rein zuhören.