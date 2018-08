Besser leben durch bessere Gedanken: Ein Leben im Sieg beginnt in deinem Denken ist ein Buch aus dem Verlag

Besser leben durch bessere Gedanken: Dein Denken hat gewaltige Auswirkungen auf Erfolg oder Misserfolg in deinem Leben. Besser leben durch bessere Gedanken bietet eine einfache, aber lebensverändernde Strategie, um dich auf eine neue Ebene des Sieges zu bringen: Radiere die Gedanken aus, die dich kleinhalten, und programmiere dein Denken neu – mit besseren Gedanken! Als Kind des Allerhöchsten bist du für alles gewappnet, was dir im Leben begegnet. Nimm deine Bestimmung in Besitz, indem du anfängst, dich so zu sehen, wie Gott es tut, und lösche die Gedanken, die dein Selbstvertrauen zerstören. Lerne, das Negative auszublenden und deine Berufung in den Blick zu nehmen, und du wirst zunehmend in die wunderbaren Pläne Gottes für dein Leben hineinkommen.

Ich bin hin- und hergerissen von diesem Buch, denn im Ansatz finde ich das Thema klasse, natürlich können wir mit unserem Denken und vor allem unserer Einstellung vieles verändern, aber das man da wieder Gott hineinbringt finde ich befremdlich, denn ich glaube einfach nicht an Gott. Aber das soll nun auch nicht das Thema sein, das muss jeder für sich selbst bewerten ob und wie er an Gott glaubt. Ich fand dies Buch dennoch gut, denn wie gesagt, das Thema ist wichtig. Wir können vieles mit unserer Einstellung beeinflussen und viel erfolgreicher sein, wenn wir positiver denken, das muss man sich nur immer mal wieder klar machen, dazu ist das Buch sehr geeignet, schaut einfach selbst mal rein.

Lebe den Moment Carl Lentz

Herausgeber: Grace today Verlag

Auflage Nr. 1 (12.07.2018)

Gebundene Ausgabe: 317 Seiten

Aus demselben Verlag stammt auch das Buch Lebe den Moment, schaut da auch einfach mal rein. Wenn du an einen christlichen Pastor denkst, stellst du dir wahrscheinlich keinen tätowierten Ü30er in Motorradjacke vor, der gerne Hip-Hop hört und sich in seinen Predigten auf The Walking Dead und die Bewegung Black Lives Matter bezieht. Sicherlich ebenso wenig jemanden, der jeden Sonntag die Stehplätze (!) eines Veranstaltungsortes füllt, der normalerweise Rockkonzerten dient – noch dazu im gottlosen New York. Dann bist du aber ganz sicher noch nie Carl Lentz begegnet.

