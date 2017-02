Berufsfeuerwehr – Die Simulation: Brennende Gebäude, schreiende Menschen und meterhohe Flammen! Willkommen bei der Feuerwehr. Zusammen mit deiner Mannschaft erlebst du den spannenden Alltag einer Feuerwehr und bestehst realitätsnahe Missionen, in denen du Hausbrände löschst, hochgiftige oder kontaminierte Schadstoffe birgst und unschädlich machst und viele weitere spannende Aufgaben erledigst. Von Kleinbränden bis hin zu ABC-Einsätzen bietet die Berufsfeuerwehr ein breites Spektrum an Einsatzarten. Spüre Gefahrgüter auf und analysiere sie, sichere Gefahrstoff-Transporte ab und dämme ausgetretene Flüssigkeiten ein. Setze den Spezialroboter ein, um kontaminierte Objekte zu bergen und rette Menschenleben!

Puh, wo fange ich nur an. Für einen Xbox One Titel ist die Grafik echt veraltet, ich habe schon solche Feuerwehrsimulationen vor Jahren gespielt, da verändert man einfach nichts an der Engine, was ich sehr schade finde. Das sieht oft einfach schlecht aus, denn zb. sind alle Figuren im Spiel zwei Köpfe größer als man selbst, die Proportionen in den Gebäuden passen so gar nicht und alles wirkt irgendwie übertrieben groß. Die ganze Welt sieht einfach nicht schön aus und die dauernde gemafreie Fahrstuhlmusik nervt bereits nach wenigen Minuten. Ganz schön viel negatives bis hierher?

Ja, aber es gibt auch positives. Wenn ein Auftrag rein kommt, macht es irgendwie Laune zu seinem zugeteilten Fahrzeug zu eilen, alle Lichter anzuwerfen, das Horn ebenfalls und ab die Post. Auch die Steuerung funktioniert tadellos und ist mit Controller einfacher als gedacht. Nach dem dritten oder vierten Einsatz hat man die Steuerung drauf. Dann heißt es einfach Einsätze aller Art zu erledigen, oft auch doppelt und mehr, bis man eben befördert wird und das nächste Auto mit neuen Funktionen und neuen Aufträgen freischaltet. Das bringt in den Tat einige Stunden Spielspaß, auch wenn die Welt umzu, sagen wir es ehrlich, scheiße aussieht. Ich hatte zumindest ein paar Stündchen meinen Spaß.