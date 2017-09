Bermuda-Bande: Verschollen in der Traumwelt ist ein Kinderbuch aus dem MASOU Verlag von 2017.

Bermuda-Bande: Verschollen in der Traumwelt: Tim, Lara und Florian leben in Tannengrund. Sie werden Freunde, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Ein aufregendes Abenteuer, bei dem Minecraft eine große Rolle spielt, bringt diese neue Freundschaft in Gefahr. Bleiben Sie Freunde? Lernt die Familien Bergsteiner und Salzrahm kennen und erlebt mit, welche Rolle der Hausmeister Meier und der kleine Mischlingshund Coffey spielen. Lasst Euch verzaubern von der bunten Welt der Minecraft-Klötze. Geht mit den Kindern auf die Reise durch die Traumwelt.

Das Buch hat einen so schön gestalteten Einband, ich habe, wenn ich ehrlich bin, etwas Illustrationen im Buch gesucht. Das hätte doch gerade hier wunderbar gepasst, einfach damit Kinder, die das Buch lesen, auch mal eine Vorstellung bekommen. Nichtsdestotrotz ist das Meckern auf hohem Niveau, das Buch ist sonst gelungen und süß geschrieben, schaut am besten selbst mal rein.

7,5 von 10 Traumwelten