Beowulf – Die komplette Serie: Nachdem Beowulf (Kieran Bew) in jungen Jahren seine Heimatstadt Heorot verlassen hat, kehrt er kampferprobt und erfahren zwanzig Jahre später wieder an den Ort seiner Jugend zurück, um sich auf die Suche nach seinen Wurzeln zu begeben und um sich von Hrothgar (William Hurt), seinem im Sterben liegenden früheren Schutzherrn zu verabschieden. Bei seiner Ankunft als Mörder bezichtigt, muss Beowulf sich in der Stadt aber erst beweisen. Durch die Vertreibung des Ungeheuers Grendel gewinnt er schließlich das Vertrauen und die Dankbarkeit der Bevölkerung. Als unkonventioneller Vogt übernimmt er die Aufgabe, Heorot vor Bedrohungen von außen und von innen zu beschützen und gerade die Gefahren von innen sind es, die Beowulf immer wieder in höchste Gefahr geraten lassen.

Ein Fantasy-Abenteuer über fantastische Kreaturen, Schlachten, Macht, Loyalität und Liebe. Die Legende von Beowulf erwacht in dieser hochwertigen neuen TV-Adaption erneut zu frischem Leben! Ein neues ‚Must see‘ für Fans aufwändig inszenierter TV- und Kino-Spektakel wie GAME OF THRONES, VIKINGS und DER HERR DER RINGE!

Okay, so gut wie Herr der Ringe oder Game of Thrones ist diese Serie nicht, sie ist aber auch nicht so weit davon entfernt, was vielleicht auch daran liegt, dass sie sich von diesen erwähnten inspirieren lässt, sagen wir es mal so. Aber ganz ehrlich gesagt, sieht man das immer bei vielen Serien. Wenn irgendwas erfolgreich ist, bekommt es eben Kinder, wie man so schön sagt. So ist das auch bei Beowulf, was aber okay ist, ich fand die Serie gut, nicht so gut wie die Ideengeber, aber gut genug um einen Blick hineinzuwerfen.

