Ich, Judas – Der Film ist ein auftritt von Ben Becker von Polyband/WVG aus dem Jahr 2017.

Ben Becker: Ich, Judas – Der Film: Seine Geschichte ist eine der Schuld ohne Vergebung. Er ist der einzige Feind, für den es keine Liebe gibt, der Meistgehasste, Meistverfolgte und Verteufelte: Judas, der Jünger Jesu, der Gottes Sohn mit seinem Kuss verrät und ans Kreuz liefert. Ben Becker übernimmt seine Rolle. Er begibt sich in den Bannstrahl eines zweitausend Jahre alten Fluchs und verteidigt Judas mit einem Text von Walter Jens, nach dem nichts mehr ist, wie es schien. Der Fall Judas muss neu aufgerollt werden…

Wow, ich bin richtig weggefasht, wie man so schön sagt. Das Ben Becker ein toller Schauspieler ist, ist kein Geheimnis, das mich dieser Auftritt im Berliner Dom so begeistert hätte ich allerdings nicht vermutet. Erst steht er da und liest vor, das war schon ein Highlight, er hat so viel Ausdruck in seiner Stimme, das ist unfassbar. Dann geht er ein Stück und trägt den Rest frei vor, das war dann das Highlight vom Highlight. So unendlich genial gespielt, dass ich in jeder Sekunde eine Gänsehaut hatte. Ich glaube das ist noch einmal ein Stück besser wenn man das live erleben darf.

2. März 2018 Ben Becker – Ich, Judas … Berliner Dom, Berlin, DE

9. März 2018 Ben Becker – Ich, Judas … St. Michaelis, Hamburg, DE

10. März 2018 Ben Becker – Ich, Judas …St. Michaelis, Hamburg, DE

Um nur mal einige Termine zu nennen. Ich selbst werde wohl zu einem in Bremen fahren und mir das live anschauen, ich freue mich schon sehr darauf und kann euch empfehlen das ebenso zu tun, schaut euch aber vorher unbedingt diese DVD an, wer Theaterstücke mag wird hier ebenfalls ein großes Highlight finden.

10 von 10 biblischen Figuren