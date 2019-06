Belle und Sebastian – Staffel 1 ist eine Kinderserie von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2017.

Belle und Sebastian – Staffel 1: Der aufgeweckte und abenteuerlustige Sebastian lebt in einem kleinen Dorf in den französischen Alpen bei Großvater César und seiner Enkelin Angelina. Der Waisenjunge fühlt sich als Sohn der Berge, die er über alles liebt. Eines Tages macht er bei einer seiner Bergtouren die Bekanntschaft mit einer riesigen streunenden Pyrenäenberghündin und nimmt „die Bestie““gegen den Willen der Bergbewohner mit nach Hause. Und so beginnt die außergwöhnliche Freundschaft zwischen dem Jungen aus den Bergen und der weißen Hündin Belle sowie eine Reihe spannender Abenteuer.

Eine wirklich gute Kinderserie, die mich irgendwie ein wenig an Heidi erinnert hat, nur das der Protagonist hier ein Junge ist und die Abenteuer etwas abenteuerlicher sind. Moderner würde ich fast sagen, passender für die heutige Jugend, aber ähnlich schön wie Heidi. Die Serie wurde nach den Büchern von „Manon“-Darstellerin Cécile Aubry („Silberschweif“-Kinderbuchreihe) gedreht. Die Bücher dazu kenne ich nicht, kann aber sagen wer davon Fan ist, dem wird die Serie ganz sicher gefallen. Sie ist sehr kindgerecht und spannend, ich kann sie euch sehr empfehlen für eure Kleinen.

7,5 von 10 weißen Hündchen