Belle de Jour – Schöne des Tages – 50th Anniversary Edition ist ein Erotikfilm/Drama mit Catherine Deneuve von STUDIOCANAL aus dem Jahr 1967.

Belle de Jour – Schöne des Tages – 50th Anniversary Edition: Die schöne, junge Severine lebt ein scheinbar normales, großbürgerliches Leben an der Seite ihres Ehemannes Pierre. Während sie sich ihrem Mann sexuell verweigert, läßt sie in masochistischen Zwangsvorstellungen ihrer Phantasie freien Lauf. Nachdem sie durch einen Bekannten zufällig die Adresse eines Bordells erfahren hat, beginnt sie ein Doppelleben und arbeitet dort stundenweise unter dem Namen Belle de jour. Eines Tages folgt ihr der Gangster Marcel, ein Freier, der sich in sie verliebt hat, nach Hause und schießt aus Eifersucht auf ihren nichtsahnenden Gatten. Dieser überlebt zwar, bleibt aber sowohl blind als auch gelähmt, und wird in der Folgezeit von Severine liebevoll gepflegt.

Catherine Deneuve war früher dafür bekannt immer schöne und etwas mysteriöse Frauen zu spielen. Die Rolle der Belle de Jour war ihr also schon damals wie auf dem Leib geschnitten und sie hat mich hier auch total begeistert. Der Film ist ein ganz besonderer Genuss und einmalig gelungen. Solche Klassiker endlich mal auf DVD und Blu-ray zu bekommen ist einfach toll, da sollte wirklich jeder zuschlagen, ihr bekommt hier ein tolles Erotikdrama, wie sie in den 60er Jahren typisch waren.

8,5 von 10 geheimnisvollen Prostituierten