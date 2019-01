Bella Block – Box 1 (Film 1-6) ist eine Krimiserie mit u.a. Hannelore Hoger, Eva Kryll und Peter Heinrich Brix von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1994.

Letzte Aktualisierung am 29.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Bella Block – Box 1 (Film 1-6): Für die Hamburger Kriminalhauptkommissarin Bella Block (Hannelore Hoger) ist ihr Job eine Berufung. Sie löst ihre Fälle mit Ehrgeiz und persönlichem Einsatz, schreckt vor keiner Konfrontation zurück und hat es dabei oft genug mit skrupellosen Verbrechern und äußerst kniffligen Fällen zu tun. Dank ihres spröden Charmes und ihrer Sturheit kommt sie jedoch früher oder später jedem Verbrecher auf die Spur.

Wahnsinn wie alt diese Serie bzw. diese ersten Folgen der Serie ist. Von 1994 lief sie, bis zum letzten Jahr. Im letzten Jahr lief die letzte Folge. Man kann also sagen ein Stück Fernsehgeschichte ging da zuende. Was allerdings seltsam ist: Ich hatte noch nie eine Folge dieser Serie gesehen, weil ich einfach fast nie ins ZDF reinschaue. Mit dem Release dieser ersten Folgen habe ich das mal nachgeholt und muss sagen das mir die Serie schon gefallen hat, zumindest die ersten 6 Teile. Auch wenn man den ersten Teilen das Alter natürlich ansieht, macht es dennoch Spaß, weil die Fälle allesamt interessant gestaltet sind, so kann ich mir gut vorstellen, dass es dir sogar gefallen wird, wenn du wie ich vorher nie in die Serie reingeschaut hast. Für Fans der Serie ist dies sowieso ein Pflichtkauf für die heimische Sammlung.

8,0 von 10 spannenden Fällen