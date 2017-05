Die Kunst des klassischen Bogenschießens – Become the Arrow: Wer schon immer wissen wollte, mit welcher Technik der legendäre Bogenschütze Byron Ferguson zielsicher ins Schwarze trifft, findet in diesem Buch endlich Antworten. Ferguson ist ein Verfechter des klassischen Bogenschießens. Einer seiner beliebtesten Tricks ist das seitliche Teilen einer Spielkarte. Become the Arrow ist ein unverzichtbares Buch für alle, die auf natürliche Weise, ohne Visiere oder Hilfsmittel, das Bogenschießen erlernen bzw. verbessern möchten.

Vor einigen Monaten war ich mit meiner Freundin auf einem Mittelaltermarkt und dort habe ich zum ersten Mal überhaupt Bogenschießen gemacht. Vorher nie wirklich, hatte ich vorher auch nie wirklich Interesse, im Grunde wollte meine Freundin das probieren und ich habe aus Spaß mitgemacht. Witzigerweise habe ich nach einer kurzen Einführung auch ziemlich gut getroffen, ich wurde gefragt wie lange ich diesen Sport schon mache, man hat es mir nicht geglaubt, dass ich das zum ersten Mal mache. Fand ich witzig, so dass ich schon länger mit dem Gedanken spiele in einen Sportverein einzutreten und das professioneller zu lernen.

Jetzt bei dieser Überlegung ist mir dies Buch in die Hände gefallen, genau das was ich im Moment interessiert, eben alles zum klassischen Bogenschießen. Byron Ferguson kannte ich zwar ehrlich gesagt vorher nicht, aber er hat ein riesen Wissen, das er mit uns in diesem Buch teilt. Ob das die Atemkontrolle vor dem Schuß ist, die Schulterhaltung und und und, einfach alles wissenswertes über das Bogenschießen. Ich habe jetzt noch mehr Lust und werde defintiv mal schauen wo ich das in meiner Region machen kann, macht es mir doch einfach mal nach, es macht riesen Spaß.