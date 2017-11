Beautiful Trauma ist das neueste Album von P!nk und RCA Int. (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

Beautiful Trauma von P!nk: US-Superstar P!NK ist zurück und das mit einem großen Bang! ‚What About Us‘ ist ab sofort die heißersehnte neue Single der Pop-Ikone und wurde quasi in Überschall-Geschwindigkeit zum Superhit. Der Song entstand in Zusammenarbeit von P!NK, Johnny McDaid (Snow Patrol, Ed Sheeran u.a.) und Steve Mac ( Shakira, Lily Allen, Emeli Sandé etc.). ‚What About Us‘ ist der erste musikalische Vorbote des siebten P!NK-Albums ‚Beautiful Trauma‘, das am 13. Oktober erscheinen wird. Der Longplayer enthält dreizehn Songs, die allesamt von P!NK mitgeschrieben wurden. Neben Steve Mac und Johnny McDaid arbeitete die Grammy-Preisträgerin dabei u.a. mit Max Martin, Shellback, Jack Antonoff, Julia Michaels, Greg Kurstin und busbee.

Fünf Jahre mussten Fans nun auf was neues von Pink warten, das ist eine ganz schön lange Zeit. Ich zähle mal das Album zusammen mit Rose Ave nicht mit. Aber gut, so nimmt sich jeder Mal zeit für andere Projekte und für sich selbst. Dieses Album reiht sich von der Qualität an bereits bestehende nahtlos ein, ich bin überzeugt das es überall locker Platz 1 der Charts erreichen wird, die 13 enthaltenen Tracks sind spitzenklasse und mehr also hörenswert. Ich weiß schon gar nicht wie oft ich es schon habe durchlaufen lassen diese Tage, egal welchen Track man hört, er ist gut, was man selten hat bei einem Album. Ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuhören, wer Pink kennt wird hier nichts falsch machen.

9,0 von 10 musikalischen Meisterwerken