Beat Schlatter – Rock’n’Roll Hinterland: Swiss Backstages ist ein Buch aus dem Verlag Scheidegger & Spiess vom 25. Januar 2018.

Beat Schlatter – Rock’n’Roll Hinterland: Swiss Backstages: Zwischen Schaffhausen und Biel, Visp und Rheinfelden, Altdorf und Buchs gibt es Hunderte von Stadttheatern, Restaurants zum Irgendwas, Mehrzweckhallen oder Gemeinschaftszentren. In dieser Schweiz ist Beat Schlatter – Schauspieler, Kabarettist, Drehbuchautor und Person hinter einem der bekanntesten Schweizer Gesichtern – seit über 30 Jahren unterwegs, und seine Fahrten enden meist dort, wo es ein vor, auf und hinter der Bühne gibt. Nun öffnet er uns zum ersten Mal die Türen zu über 200 Transitzonen des Showbusiness in der Deutschschweiz, dorthin, wo alle Stars, Sternchen und Bühnenveteranen auf ihren Auftritt warten: die Backstage. Wenn er auf Tournee ist, fotografiert Beat Schlatter diese öden Durchgangsräume mit Standardqualität. Es spielt dabei keine Rolle, in welcher Art von Lokalität sie sich befinden: Trist sind sie alle irgendwie, mit ihren immer wieder gut gemeinten Früchteschalen, die gewöhnlichen so sehr wie die etwas skurrileren.

Ein extrem interessantes Buch, allerdings muss ich auch Kritik loswerden. Viele Seiten waren nur halbvoll, es war also sehr viel weiß zu sehen, was bei bebilderten Büchern immer sehr schade ist, vor allem dann, wenn die Bilder sonst so viel Aussagekraft haben wie in diesem Buch. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, das Buch bzw. deren Bilder waren sonst sehr hervorragend.

7,0 von 10 Backstage Räumen