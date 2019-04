Beat Cop ist ein Spiel für die PS4 von 11 Bit Studios, das am 5. März 2019 erschien.

Beat Cop: Jemand hat dir was angehängt, was außer dir keinen interessiert. Drehe jeden Stein in dieser Stadt um und finde die Hintermänner. Je weiter du vorankommst, desto mehr fehlende Puzzleteile werden dir auffallen. Doch sei vorsichtig: Einige Dinge sollten nie ans Licht kommen.

Hast du schon mal davon geträumt, der Held eines Polizeifilms zu sein? Na klar hast du das, wie wir alle. Jetzt bekommst du deine Chance! Sei wachsam und sei schlagfertig. Und wenn du damit nicht weiterkommst, schlägst du halt ein paar Köpfe ein. Immerhin sind wir in den 80ern! Sei sarkastisch. Sei düster. Sei, was du willst. Diese Welt bietet unzählige Momente zum Lachen und noch mehr, bei denen du es dir besser verkneifen solltest. Aber wen kümmert das schon? Da draußen gilt das Gesetz des Dschungels, Baby, und manchmal muss man einfach Dampf ablassen.

Ich bin in den 80er Jahren groß geworden und kenne natürlich alle Polizeifilme aus der zeit mit dem typischen 80er Jahre Humor und kann schon mal vorweg sagen, dass das Spiel den Ton gut getroffen hat und diese Filmchen noch ein bisschen durch den Kakao zieht. Das fand ich mega witzig. Nebenbei bietet das Spiel noch eine gewisse Story, hat Aufgaben parat die man lösen muss und so wird jeder Tag aufs neue Spannend. Letztendlich ist es zwar nur Lösen von kleinen Aufgaben, also Micromanagment, aber saukomisch verpackt, das kann ich euch sehr empfehlen.

8,0 von 10 bösen Cops