Be mindful – Einfach mal abschalten: Wie Meditieren dein Leben entstresst ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 23. Juli 2018.

Be mindful – Einfach mal abschalten: Wie Meditieren dein Leben entstresst: Immer auf dem Sprung, von einer Aufgabe zur nächsten hetzen – die Anforderungen unseres Alltags lassen uns manchmal schier verzweifeln. Be mindful schafft schnell und wirksam Abhilfe: Einfach mal bewusst abschalten, radikal entschleunigen – und meditieren. Nein, dafür müssen wir nicht stundenlang auf dem Meditationskissen sitzen. Ein paar Minuten am Tag reichen aus, um spürbar ausgeglichener, gelassener und gesünder zu werden und neue Lebensenergie zu tanken.

Eines muss ich mal direkt vorweg schreiben, Esther Schweins fand ich immer toll, ihre Stimme, aber irgendwie hätte ich sie hier nicht erkannt, wenn ich es nicht gelesen hätte. Sie spricht das wirklich sehr klar, langsam mit warmer Stimme, ganz anders als sie sonst spricht, das hätte ich, wie gesagt, nicht erkannt. Für dieses Hörbuch absolut richtig, denn es geht hier ums entschleunigen. Die Kernaussage ist zwar umhüllt mit vielen privaten Geschichten der Autorin, die ich nun nicht so unendlich spannend fand, die Kernaussage allerdings schon, die regt zum Nachdenken an. Denn jeder von uns wird sich in der Autorin wiederfinden. Wir alle haben viel Streß, halsen uns zu viel auf und merken gar nicht wie wir vom Streß überwältigt werden. Die Autorin hat die Lösung, eine Lösung die einfacher ist als man denkt, ich kann euch daher empfehlen hier einfach selbst mal reinzuhören, gerade wenn Du dich auch so gestresst fühlst.

7,0 von 10 Streßfreien Tagen