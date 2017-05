Baywatch – Hochzeit auf Hawaii: Die Baywatch Badenixen besuchen Mitch auf Hawaii, um mit ihm dessen Hochzeit zu feiern. Als die Beauties jedoch Mitchs Verlobte Allison treffen, bemerken sie, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Obwohl sie Mitch darauf ansprechen und ihn vor seiner Verlobten warnen, stoßen sie bei ihm auf taube Ohren – wie können sie ihn nur retten? Da hilft nur ein gewitzer Plan…

Der Film ist von 2003, etwa 2 Jahre nachdem Baywatch ganz endete, David Hasselhoff war die letzten beiden Staffeln schon gar nicht mehr dabei, das fand ich damals ein furchtbares Ende, fand die Serie aber in den 90er Jahren klasse, vielleicht weil ich da Jugendlicher war und so viele schöne Frauen… aber ich schweife ab. Ich habe Baywatch gerne gesehen, nicht nur wegen den Damen in den heißen Badeanzügen, sondern eben auch wegen den Geschichten um die Protagonisten, die hier in diesem Special alle dabei waren.

Wegen dem aktuellen Baywatch Film hat man diesen von 2003 neu auf DVD aufgelegt, ich muss ehrlich gestehen, dass ich ihn damals nicht gesehen hatte, so hatte ich heute damit meine Freude, denn er war im Grunde richtig gut gemacht. Man sieht sie alle wieder die Protagonisten, die Story ist spannend und am Ende ist wie in alter Baywatch Manier alles wieder gut. Ein toller Film, für alle die, die Baywatch damals so geliebt haben wie ich.

