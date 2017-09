Bautagebuch: Auf den Bauplatz, fertig, los! Das Tagebuch für Ihren Hausbau ist ein Buch aus dem Blottner, E Verlag von 2017.

Bautagebuch: Auf den Bauplatz, fertig, los! Das Tagebuch für Ihren Hausbau: Kurz gesagt, dies ist das ideale Buch, ein idealer Begleiter, wenn man ein Haus baut, so könnte man es schon stehen lassen. Das Buch denkt an alles und damit an mehr als man selbst, wenn man ein Haus bauen möchte, weil man zu Anfang erstmal überfordert ist. An was muss man alles denken? Wie wird das mit der Finanzierung, was brauche ich genau und und und, dies Buch beantwortet all diese Fragen, gibt einen Checklisten zur Hand, Rechnungen und unterstützt da wo wir nicht mehr so genau weiter wissen.

Das Bautagebuch ersetzt nicht die notwendige Kommunikation mit den Bau-Fachleuten – aber es wird Ihnen ein nützlicher Begleiter in der Bauphase sein und unterstützt Sie mit Checklisten, hilfreichen Tipps und zusätzlichen Informationen zur Bauplanung und -ausführung. Schritt für Schritt und Tag für Tag. Damit der Hausbau zum Erfolg wird!

8,5 von 10 Architekten