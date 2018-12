Bauern, Bonzen und Bomben ist eine 5-teilige Verfilmung von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1973.

Bauern, Bonzen und Bomben: Deutschland gegen Ende der Weimarer Republik: In der fiktiven Provinzstadt Altholm sind Staatsverdrossenheit, politische Intrigen und Denunziationen an der Tagesordnung. Ein Protestzug von in Bedrängnis geratenen Bauern löst eine Polizeiaktion aus, die für beide Seiten schwerwiegende Folgen hat. Die Krise gipfelt im Kampf aller gegen alle.

Die von Kritikern gefeierte 5-teilige Verfilmung des Literaturklassikers von Hans Fallada wurde mit einem Großaufgebot an namhaften Schauspielern detailgetreu und epochal verfilmt. Der mehrfach preisgekrönte Regisseur und Autor Egon Monk gilt als der Meister anspruchsvoller Fernsehunterhaltung. Mit Filmen wie “Die Bertinis” und “Die Geschwister Oppermann” TV-Geschichte.

Teil 1: Die Bauern

Teil 2: Die Demonstration

Teil 3: Die Städter

Teil 4: Alle gegen Alle

Teil 5: Der Gerichtstag

