Basenfasten – Das Kochbuch: Über 170 Genießer-Rezepte ist ein Kochbuch aus dem TRIAS Verlag von 2017.

Basenfasten – Das Kochbuch: Über 170 Genießer-Rezepte: Ganz satt schlank werden: Was für eine geniale Vorstellung: Essen so viel ich will, mir etwas Gutes tun – und dabei auch noch abnehmen! Das geht nicht? Doch – mit Basenfasten nach der original Wacker-Methode®. Dabei meiden Sie Säurebildner konsequent und setzen auf rein basische Lebensmittel. Und die dürfen Sie in Hülle und Fülle essen! So fasten Sie sich rundum gesund, stärken Ihr Immunsystem und gewinnen ungeahnte Frische und Energie. Neue Rezeptideen zum Gesund-Schlemmen!

Es ist klar, dass es Lebensmittel gibt von denen man unendlich viel essen kann ohne dicker zu werden, doch fehlt mir oft die Kreativität mir daraus was leckeres zu machen, denn seien wir ehrlich. Eine Kiwi oder Eisbergsalat sind okay, aber ohne irgendwas dabei auch schnell langweilig und über. Dies Buch hat da einige kreative Rezepte parat und macht aus in meinen Augen langweiligen Lebensmitteln ein leckeres Essen. Klar ein Burger schmeckt besser, Pommes ebenso, aber es geht auch schlimmer und hier in diesem Buch sind wirklich einige richtig gute Rezepte dabei, die zumindest für kurze Zeit über den Verzicht auf leckeres hinwegtrösten, aber schaut einfach selbst mal rein.

7,5 von 10 leckeren Rezepten