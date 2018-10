Bad Samaritan – Im Visier des Killers: Sean (ROBERT SHEEHAN) und Derek (CARLITO OLIVERO) haben eine einträgliche Geldquelle entdeckt: Der Eine parkt die schicken Autos der Gäste von Nino‘s Restaurant, der Andere bricht in die leeren Häuser ein, während die Eigentümer nichtsahnend im Restaurant speisen. Monatelang geht alles gut. Bis Sean in einem der luxuriösen Häuser eine junge Frau entdeckt, die in einer dunklen Kammer eingesperrt und angekettet ist. Er versucht die junge Frau zu befreien, doch Cale (DAVID TENNANT), der Besitzer, kehrt früher als erwartet zurück. In Panik flüchtet Sean, hinterlässt jedoch deutliche Spuren. Die Polizei hört sich Seans Geschichte mit großer Skepsis an: Schließlich ist er vorbestraft und Cale ein wohlhabender, vorbildlicher Bürger der Stadt. Dass sich hinter dieser Maske ein eiskalter Killer verbirgt, wird Sean und Derek allerdings bald klar. Denn Cale ist nun hinter ihnen her …

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 21. Oktober 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.