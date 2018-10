Bad Samaritan – Im Visier des Killers ist ein Thriller mit u.a. David Tennant, Robert Sheehan und Kerry Condon von Alive aus dem Jahr 2018.

Bad Samaritan – Im Visier des Killers: Sean (ROBERT SHEEHAN) und Derek (CARLITO OLIVERO) haben eine einträgliche Geldquelle entdeckt: Der Eine parkt die schicken Autos der Gäste von Nino‘s Restaurant, der Andere bricht in die leeren Häuser ein, während die Eigentümer nichtsahnend im Restaurant speisen. Monatelang geht alles gut. Bis Sean in einem der luxuriösen Häuser eine junge Frau entdeckt, die in einer dunklen Kammer eingesperrt und angekettet ist. Er versucht die junge Frau zu befreien, doch Cale (DAVID TENNANT), der Besitzer, kehrt früher als erwartet zurück. In Panik flüchtet Sean, hinterlässt jedoch deutliche Spuren. Die Polizei hört sich Seans Geschichte mit großer Skepsis an: Schließlich ist er vorbestraft und Cale ein wohlhabender, vorbildlicher Bürger der Stadt. Dass sich hinter dieser Maske ein eiskalter Killer verbirgt, wird Sean und Derek allerdings bald klar. Denn Cale ist nun hinter ihnen her …

Der Film fängt relativ lau an. Ich hatte schon gedacht ich mach ihn aus, weil ich am Anfang keine Story erkannt habe. Doch dann gabs einen kleinen Schock Moment und der Film war sozusagen direkt auf Streß. Dann passierten die ganze Zeit ein Highlight nach dem anderen. Von 0 auf 100 sozusagen. Er war dann auf einmal mega spannend. Ich habe wirklich selten einen so spannenden Thriller gesehen, der im Grunde so lahm anfing. Das Ende war dann ein großes Highlight, ich will euch aber nicht zu viel verraten von der Story. Ich will euch im Grunde nur sagen, dass ihr hier unbedingt reinschauen müsst, sonst verpasst ihr was, garantiert. Dieser Thriller war einer der besten, die ich seit langer Zeit gesehen habe, ich bin am Ende kaum losgekommen.

9,0 von 10 gnadenlosen Killern