Backen für Hunde – Die besten Rezepte von Dogs Deli ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 31. August 2018.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Backen für Hunde – Die besten Rezepte von Dogs Deli: Nur das Beste für den vierbeinigen Liebling! Für ihr erstes Hundekuchenbackbuch entwickelte Friederike Friedel, Inhaberin der ersten Hundekuchenbäckerei Deutschlands DOG’S DELI, über 20 neue Backrezepte für Vierbeiner. Begleiten Sie ihren Labradorrüden Billy durch seine kulinarische Hundewoche und entdecken Sie in diesem originellen Backbuch Rezepte und Trainingstipps für jeden Tag. Backen nach den bewährten Rezepten von DOG’S DELI ist kinderleicht und macht großen Spaß. Grundsätzlich werden weder Zucker und Zusätze, noch Aromen und Fertigprodukte verwendet. Verwöhnen Sie Ihren Liebling mit den besten Rezepten von Deutschlands bekannter Hundekuchenbäckerei!

Auf Zucker wird hier wirklich verzichtet, dafür oft Früchte, Honig oder Zimt, also alles was auch etwas süßt, ist im Grunde beinahe dasselbe wie Zucker, aber ich will nicht kleinlich sein. Ich fand die Rezepte sonst richtig gut und alle sind leicht zu backen. Man kann sie sogar als Mensch probieren, alles gute Zutaten und je nach Geschmack wird sicher was dabei sein, was man selbst auch sehr gerne mag. Ich habe schon lange nach einem solchen Buch gesucht, weil meine Eltern einen Hund haben und dem bring ich gerne mal was mit, da freut er sich immer. Nächstes mal bekommt er selbstgebackenes.

7,5 von 10 leckeren Rezepten