Back to the Roots ist das Neueste Album von Northern Lite und Una Music (Rough Trade) vom 13. Juli 2018.

Back to the Roots von Northern Lite: Back To The Roots – eine Drehung Richtung Zukunft, zwei zurück zum Ursprung. Northern Lite sind gewachsen und doch im Kern gleich geblieben. Sebastian und Andreas begannen mit Synthies und Gesang, klaren Club-Sounds und dunklen, kargen Bühnen. 20 Jahre später strahlen LED-Wände, und tausende Fans tanzen vor der Bühnen dieser einzigartigen deutschen Elektro-Rock-Band. Mit Back To The Roots schnuppern Northern Lite jetzt noch einmal Club-Luft. Ohne zusätzliche Instrumente gehen Andreas und Sebastian auf die Bühne, als Duo und als mehr dem Elektro zugewandte Musiker auf den Spuren ihres Ursprungs. Näher am Publikum, näher am Dance und mit neuer Leichtigkeit. Die passende Tour startet im Oktober, doch vorher wird der Sommer mit neuen, strahlenden Sounds vergoldet, die die Stimme von Andreas Kubat wieder nach Vorne drücken und die Bässe als Grundelement hervorheben. Eine Reise beginnt – Back To The Roots.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich Northern Lite bisher nicht kannte. Ich frage mich auch gerade wie die Band es geschafft hat so viele Jahre an mir vorbei zu kommen, wobei ich ja wirklich auf diese Art von Sound stehe. Ich bin so richtig begeistert, besonders Do You Think Of Me hat mir gefallen. Aber auch alle anderen Tracks hatten was. Man bekommt hier sogar für sein Geld einiges geboten. Ganz normaler Albumpreis, aber eine Doppel Cd mit insgesamt 19 Tracks, das nenne ich mal Fanliebe. Das kann ich nur begrüßen und empfehlen, nicht nur Masse, sondern auch Klasse.

9,0 von 10 geilen Tracks