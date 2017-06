Ayurveda – Set für Einsteiger: Set mit Buch, Karten u. Einkaufslisten: Ayurveda die ursprünglich aus Indien kommende Heilweise wird auch in Deutschland immer beliebter. Ihr markantestes Merkmal ist die Einteilung der Menschen in Konstitutionstypen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die typgerechte Ernährung mit speziellen Rezepten.

Dieses Einsteiger- und Praxisset bietet einen einfachen, spannenden Zugang und direkten Einstieg. Anhand von Karten können Sie einfach und spielerisch Ihre eigene Konstitution (Vata, Pitta oder Kapha) bestimmen. Die Auflösung finden Sie in dem Begleitbuch, das darüber hinaus alle wichtigen Informationen zum Thema bietet. Weiterhin finden Sie für jeden Typ ausführliche Nahrungsmitteltipps und -listen und eine gute Auswahl an passenden neuen Rezepten.

Ayurveda hat sicher jeder schon einmal gehört, aber was ist Ayurveda eigentlich genau? Ganz einfach, das ist eine indische Heilkunst, dabei sind in der Ernährung verschiedene Dinge notwenig, die Ayurveda beschreibt. Man soll beispielsweise nie in Eile essen, immer nur so viel das man keinen Hunger mehr hat und immer erst wieder die nächste Mahlzeit wenn man die davor verdaut hat. Um mal einen kleinen Auszug zu bieten. Dieses indische Heilwissen kann so schlecht nicht sein, ich kenne zumindest keine fetten Inder, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Aber Spaß beiseite, ich bin immer gerne offen für Neues und fand auch dieses sehr spannend, vor allem weil es für mich komplett neu war. Zu diesem spannenden Wissen gibt es auch jede Menge gesunde Ideen, kann man also definitiv mal reinschauen in dieses Buch.