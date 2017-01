Avocados: Rezepte zum Wohlfühlen: Die Avocado ist ein echtes Allround-Talent: Mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen ist sie eine Art Kombi-Nährstoff-Präparat und ein wahrer Glücks- und Gesundheitsspender. Verarbeitet man sie nur zu Guacamole, lässt man sich einiges entgehen! Denn auch bei Pesto, Salsa oder Eis macht sie sich hervorragend auf der Zutatenliste.

Ein kleines, aber feines Buch. Das im Grunde nur Rezepte beinhaltet mit Avocado drinnen. Wenn man Avocados wirklich gerne mag, dann macht das Buch viel Sinn, denn dann braucht man nicht lange im Netz nach leckeren Rezepten suchen. Leider ist nicht ein einziges Bild enthalten, das hätte dem Buch gut getan, wenn man an der ein oder anderen Stelle zumindest wenige Bilder eingefügt hätte, so hat das lediglich was von einem Notizbuch. Für den Umfang würde ich fast sagen ist es etwas teuer, die Hälfte wäre es mehr wert gewesen in dieser Aufmachung, meiner Meinung nach, aber da gehen Meinungen ja auch auseinander, was man auf jeden Fall bekommt sind jede Menge Rezepte mit Avocado, schau also einfach selbst mal rein.