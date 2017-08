Automata ist ein Film mit Antonio Bandereas von EuroVideo Medien GmbH aus dem Jahr 2014.



Automata: 2044: Es leben nur noch 21 Mio. Menschen auf der Erde. Weite Teile der Oberfläche sind radioaktiv verseucht und verwüstet. Um zu überleben, ist die Menschheit auf die Hilfe von Robotern angewiesen. Doch als immer mehr Androiden entgegen ihrer Programmierung ein Eigenleben entwickeln, nimmt Jacq Vaucan (Antonio Banderas), Versicherungsagent des Herstellers, die Ermittlungen auf. Schon bald gerät er selber in den Mittelpunkt der Untersuchung und entdeckt er ein Geheimnis, das die menschliche Existenz in Frage stellt.

Ich fand die Story und das Cover so klasse, deswegen habe ich mir den Film heute angeschaut, ich hatte mal wieder auf Sky Go geschaut welche Filme so verfügbar sind und wie gesagt, dieser stach eben aus der Masse heraus. Antonio Bandereas hat seine Rolle auch super gespielt so langsam entwickelt er sich zum Charakterdarsteller, richtig klasse. Die Story war interessant, natürlich zu weit hergeholt, aber wer sagt das dies nicht möglich wäre irgendwann? Roboter die eine eigene Intelligenz schaffen, spannendes Thema, zwar hätte ich mir das Ende weniger theatralisch gewünscht, aber insgesamt sieht man hier einen klasse Film, der spannend ist und ganz eigene Ideen hat. Schaut am besten selbst mal rein wenn ihr SKY habt.

7,0 von 10 künstlichen Intelligenzen