Autoimmun-Ernährung: Entzündliche Prozesse im Körper dauerhaft stoppen: Autoimmunkrankheiten, aber auch eine zu schwache oder fehlende Immunantwort auf Krankheitserreger oder bösartige Zellveränderungen haben oft eine gemeinsame Ursache: Chronische Entzündungen. Nach Claudia Lenz ist neben einer allgemein gesunden Lebensweise vor allem die Ernährung eine wichtige Stellschraube, um chronischen Entzündungen beizukommen und bereits bestehende Funktionsstörungen des Immunsystems zu behandeln.

Ich habe einen Reizdarm, zugegeben, nichts wirklich schlimmes im Vergleich zu MS, Hashimoto etc. aber doch ziemlich nervig, wenn man es einmal hat. Ich suche daher immer nach Rezepten, die den Darm etwas beruhigen, das ich ein halbwegs normales Leben haben kann. Okay, hört sich krass an, aber versucht euch mal vorzustellen wie das ist, wenn einem ständig der Darm weh tut, wenn der ständig beschäftigt ist und man nach jedem Bissen… ihr wisst was ich meine. Daher kann ich sagen sind diese Rezepte in diesem Buch richtig gelungen und vor allem abwechslungsreich, genau das was ich gesucht habe, vor allem aber bin ich froh, dass ich jetzt wieder Abwechslung in meinem Speiseplan habe.